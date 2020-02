Inaugurato il self service del servizio mensa nella scuola primaria Agostino Persia curato dalla ditta Essebi

Avezzano. È stato inaugurato giovedì 13 febbraio, presso la scuola primaria ‘Agostino Persia’ di il self service del servizio mensa curato dalla ditta Essebi.

Alla presenza del sub commissario del comune di Avezzano, Maria Assunta Rosa, della dirigente del settore sociale Maria Laura Ottavi, dei medici della ASL Maddalena Scipioni e Remo Pulsoni, del dirigente scolastico Fabiana Iacovitti, della responsabile del servizio Valentina Savina e di tutti i docenti della scuola ‘A.Persia’, i piccoli alunni, per la prima volta, hanno sperimentato il self service.

La dirigente Iacovitti ha spiegato, “Il tempo mensa è un tempo educativo. Con il self service si introduce un modello organizzativo che responsabilizza gli alunni e che ha l’obiettivo di incrementare l’efficienza del servizio. È il primo passo verso forme di educazione alimentare e di sviluppo sostenibile più complete, sia grazie alla riflessione didattica sulla composizione del pasto, sui principi nutritivi basilari, sulla loro rotazione e complementarità, sia grazie alla diretta esperienza della gestione del materiale utilizzato durante il pasto, dal vassoio ai rifiuti da distinguere in base alla tipologia, passando attraverso la gestione dei tempi di attesa. Il self service nella scuola Persia, grazie all’accordo con il comune di Avezzano e con la ditta Essebi, che hanno creduto in questa sperimentazione, è ora una realtà sia per gli alunni delle classi a tempo pieno sia per gli alunni delle classi a tempo antimeridiano del plesso.”

Grande soddisfazione è stata espressa da Maria Assunta Rosa, anche per conto del commissario Mauro Passerotti, che ha augurato un virtuoso proseguimento dell’iniziativa ove gli spazi e l’organizzazione lo permettano.