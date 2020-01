Inaugurato il depuratore Rio Pago di Celano, servirà una zona nuova della città e il comparto agricolo del Fucino

Celano. Taglio del nastro per il nuovo depuratore Rio Pago. La struttura è stata inaugurata ieri dopo un lungo periodo di lavoro che ha permesso alla struttura di potenziare la sua capacità. Il depuratore Rio Pago si occuperà infatti di servire tutta la zona di Celano in espansione – da via Porciano, a via San Severino, via Santa Cecilia, via Vestina fino a Campitelli alto – e allo stesso tempo trattare le acque reflue delle abitazioni di Celano che dal Rio Pago confluiscono direttamente nei canali del Fucino.

Gli interventi costati 2.087.264 euro sono stati finanziati dai Fondi di sviluppo e coesione 2007/2013 con la compartecipazione del 19 per cento da parte del Consorzio acquedottistico marsicano. Un momento di grande soddisfazione, quindi, per l’intera comunità celanese e per la Marsica il taglio del nastro di ieri mattina al quale hanno preso parte il primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, il presidente del Cam, Manuela Morgante con il presidente del consiglio di sorveglianza, Alessandro Pierleoni, e i membri del consiglio di gestione e sorveglianza Loreto Ruscio e Felica Mazzocchi e l’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.