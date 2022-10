Inaugurato il centro giochi “Arcobaleno” delle maestre Pie Filippini, le suore: “Eccoci pronte per un nuovo inizio”

Scurcola Marsicana. Grande momento di festa per l’Istituto maestre Pie Filippini “Cavalier Ansini” di Scurcola Marsicana, che lo scorso sabato ha inaugurato il centro giochi “Arcobaleno”.

Si tratta di un luogo in cui si dà la possibilità ai bambini di scoprire nuovi giochi, spazi e attività, e di crescere insieme, in un’età in cui l’aspetto ludico e quello educativo sono fondamentali per lo sviluppo.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo momento di festa, il nostro parroco don Nunzio, il nostro sindaco Nicola De Simone, tutte le autorità religiose e politiche”, questa la dichiarazione che le suore, entusiaste del progetto, hanno pubblicato sulla pagina social dell’istituto.

“Grazie ai genitori e ai bambini: sono loro che fanno la scuola” e, così concludono le religiose, “un ringraziamento speciale va alla nostra Superiora Suor Maria Teresa, al suo coraggio, al suo entusiasmo nell’accogliere le iniziative e alla sua volontà di fare sempre qualcosa in più, per la scuola, per i bambini, per il popolo”.