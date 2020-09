Inaugurato a Celano il parco sensoriale di Santa Rita, spazi a misura di bambino

Celano. Un nuovo parco sensoriale a misura di bambino è stato inaugurato ieri a Celano. A tagliare il nastro il sindaco Settimio Santilli e il dirigente scolastico Massimo Pizzardi. Il Parco Santa Rita attrezzato per bambini si trova sotto il muraglione della chiesa della Madonna delle Grazie.

Alla cerimonia hanno partecipato tantissime persone, mamme, papà e soprattutto bambini, tutti festosi nel vedere un’area, una volta in pieno degrado, che si caratterizzava solo per i rifiuti gettati al suo interno, oggi riqualificata grazie alle giostrine immerse nel verde della natura. A disposizione anche zone dog toilet.

Un recupero e un utilizzo per i nostri figli e quanti desiderosi di un angolo da vivere tra pace e bellezza.

L’evento si è aperto con la benedizione da parte di Padre Carmine, presente la Confraternita della Madonna delle Grazie, il consigliere d’opposizione Evelina Torrelli e alcuni assessori e consiglieri dell’amministrazione uscente.

“Ringrazio quanti si sono adoperati per la realizzazione di questo parco sensoriale”, ha dichiarato il Sindaco Settimio Santilli, “un luogo, oggi, di ritrovo per i più piccoli: abbiamo ridato alla città uno dei suoi angoli più belli e soprattutto a dimensione di bambino”. Santilli ha evidenziato come l’area era in uno stato di degrado assoluto, oggi invece è uno spazio per tutti. Con quest’ultima inaugurazione si concludono i primi cinque anni di amministrazione a guida del Sindaco Settimio Santilli piena di successi e soddisfazioni.