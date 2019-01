Inaugurata Radio Majorana Network alla presenza del direttore generale ufficio scolastico regionale

Avezzano. L’I.I.S. “E.Majorana” di Avezzano ha avuto l’onore di ricevere la gradita visita del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Dott.ssa Antonella Tozza, in occasione della Settimana della Scienza e della Tecnologia. Il Direttore Generale, accolto dal Dirigente Scolastico Piero Buzzelli e da rappresentanti di studenti e personale del Majorana, ha anche inaugurato, con il tradizionale taglio del nastro, un ambiente innovativo tecnologicamente avanzato, non dedicato, informale, che permette un nuovo modello di fruizione degli spazi differenti da quelli individuati dal concetto classico di aula.

Il nuovo ambiente, fermamente voluto anche dal Dirigente Scolastico, ideato, progettato e realizzato dai professori Giandomenico Petrollini e Valentina Cannizzaro, grazie ad un finanziamento da un Fondo Strutturale Europeo con un progetto PON, è particolarmente indicato per la didattica innovativa che vede lo studente al centro del processo di apprendimento e permette attività individuali, in piccoli gruppi o per classi “estese” ed eterogenee.

Al Majorana i due docenti stanno già attuando un’attività di formazione per i colleghi al fine di divulgare la cultura dell’e-learning per l’apprendimento attivo degli alunni, di sviluppare la conoscenza dei VLE, Virtual Learning Environment, per offrire strategie di apprendimento inclusive (eccellenze/dsa/bes/stranieri) e favorire l’azione delle metodologie didattiche innovative come il cooperative learning e la flipped classroom. Grazie a tale attività di formazione, circa 30 classi del Majorana utilizzeranno nell’immediato a regime, tra l’altro, anche la piattaforma virtuale Edmodo, tra le più adatte per questo tipo di apprendimento digitale.

All’interno dell’aula innovativa è stata anche collocata, inaugurata dalla Dott.ssa Antonella Tozza, la prima radio di una scuola abruzzese: la RMN – Radio Majorana Network. Con quest’ultima iniziativa l’IIS Majorana, oltre che diffondere la propria voce su scala nazionale, si pone come polo di una rete fruibile da tutte le scuole del territorio per la condivisione “on air” di esperienze e pratiche.

Il Direttore Generale ha manifestato vivo interesse e si è complimentato per tali nuove opportunità che favoriscono l’innovazione ed un costante miglioramento del sistema scolastico, processi che necessitano proprio di tali iniziative se si vuole andare incontro alle esigenze degli studenti in una società che evolve rapidamente.

Tante le novità da quest’anno al Majorana: la scuola si è dotata finalmente del Regolamento d’Istituto e stipulerà con i genitori, all’atto dell’iscrizione degli studenti, un Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. L’obiettivo del patto educativo – vincolante con la sua sottoscrizione – è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.