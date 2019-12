Inaugurata la Circonfucense, la strada provinciale che collega Avezzano con la Vallelonga

Avezzano. Proseguono senza sosta gli interventi sulle strade della provincia dell’Aquila e nella Marsica, attraverso affidamenti e lavori che interessano diverse carrabili, per un importo che supera 1 milione e 500mila euro. È stata inaugurata questa mattina la strada provinciale Circonfucense, che collega Avezzano con la Vallelonga, con l’esecuzione di lavori di risanamento del corpo stradale e messa in sicurezza delle protezioni marginali, realizzati dalla Società Nuova Via s.r.l., con sede a Salerno, per un importo pari a 648.406,72 euro, oltre gli oneri per la sicurezza che ammontavano a 38.723,42 euro.

“La riapertura della strada provinciale”, dichiara il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, “con un mese di anticipo rispetto alla consegna dei lavori, permetterà di percorrere questa importantissima arteria in piena sicurezza, lavori che, certamente hanno creato qualche disagio, ma ormai non più differibili. I lavori già realizzati e quelli in programma hanno lo scopo di restituire una viabilità che favorisca anche la promozione dei territori e la valorizzazione delle aree interne contro lo spopolamento dei nostri territori”. Presenti all’inaugurazione, oltre il Presidente della provincia dell’Aquila, Angelo Caruso e il consigliere delegato, Gianluca Alfonsi, anche il sindaco di Luco dei Marsi Marivera De Rosa. Soddisfazione e apprezzamento è stata espressa dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, che ringrazia “il settore della viabilità e il delegato Gianluca Alfonsi, unitamente a Roberto Giovagnorio, per il grande lavoro svolto. Operiamo affinché il piano triennale programmatico delle opere pubbliche sia rispettato per definire la viabilità provinciale nella migliore condizione possibile e garantire”, conclude Caruso, “nel più breve tempo, le migliori condizioni di sicurezza e percorribilità”.