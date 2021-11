Inaugurata la nuova sede di Banca Generali nella Marsica

Avezzano. Banca Generali Private accelera in Abruzzo, allargando la propria presenza nella provincia dell’Aquila con una nuova sede per i suoi private banker ad Avezzano.

Mercoledì 3 novembre si alza il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza private per le famiglie del territorio nei locali di via Fratelli Rosselli 45.

“Siamo felici di rafforzare la nostra presenza a L’Aquila e provincia con una nuova sede ad Avezzano, all’interno di una comunità in cui la richiesta di protezione patrimoniale da parte delle famiglie è molto forte. Lo sviluppo della pandemia e le rinnovate incognite che stiamo vivendo hanno generato un forte senso di incertezza che vogliamo superare attraverso le competenze dei nostri professionisti. Crediamo, inoltre, che l’inaugurazione di una nuova sede in un momento storico come quello attuale sia un forte segnale verso la ripartenza di cui il nostro Paese ha forte bisogno” ha commentato Ermes Biagiotti, Area Manager di Banca Generali Private in Abruzzo, Marche, Molise e Umbria.

L’inaugurazione della nuova sede avverrà alla presenza del Vice Direttore Generale della Banca, Marco Bernardi, dell’Area Manager Ermes Biagiotti e delle autorità cittadine. La nuova sede di Banca Generali Private sorge all’interno di uno stabile completamente rinnovato e all’insegna della sostenibilità grazie ad interventi strategici messi all’opera da parte del team di sviluppo della Banca. In Abruzzo,Banca Generali Private è presente con un team di 45 private banker di grande esperienza ai vertici del mercato per competenza e professionalità. Le masse gestite nella zona sono cresciute del 57% negli ultimi 3 anni. Con il nuovo ufficio di Avezzano, sale a 8 il numero di sedi di Banca Generali Private in Abruzzo: Alba Adriatica, Avezzano, L’Aquila, Pescara, San Giovanni Teatino, Sulmona, Teramo, Vasto.

Banca Generali è una banca private, leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti–private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del loro futuro, un portafoglio di prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario e strumenti innovativi che, tramite la tecnologia, valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente. La missione della banca evidenzia il ruolo di persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006, gestisce per conto della clientela oltre 80,4 miliardi di euro di masse (dati al 30 giugno 2021) da Assicurazioni Generali. Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale, dispone di 45 filiali bancarie e 137 uffici a disposizione degli oltre 2050 consulenti finanziari e di un evoluto digital contact service per l’operatività. A ciò si aggiunge la piattaforma di digital banking, www.bancageneraliprivate.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi bancari.