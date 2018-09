Inaugurata la nuova piazza Risorgimento, De Angelis: Avezzano è pronta a risplendere (video)

Avezzano. Bagno di folla ad Avezzano per l’inaugurazione della nuova piazza Risorgimento.

Presenti all’appuntamento atteso dagli avezzanesi il vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, i sindaci marsicani e le più alte rappresentanze delle forze armate.

Emozionato e soddisfatto il sindaco, Gabriele De Angelis, che dopo aver letto la delibera destinata al progetto della nuova piazza, ha ringraziato gli avezzanesi. “Ringrazio chi mi ha dato fiducia, la giunta, il consiglio comunale e tutti i colleghi”, ha commentato De Angelis, dopo aver illustrato i progetti futuri per una nuova città. “Una città che è pronta a risplendere”, ha dichiarato il primo cittadino, “sono emozionato e commosso per la presenza di tutti voi. Tra poco riapriremo piazza Torlonia e poi avvieremo il progetto per la nuova piazza del mercato”.

Il sindaco ha poi ringraziato la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, che ha definito il progetto con quattro semplici parole: “rapidità, concretezza, efficacia ed efficienza. Sono commossa dall’affetto e dal calore che ogni volta riserva questa comunità. Un invito che mi consente di tornare qui e condividere con voi un momento importante di rinascita legata alla capacità di questa amministrazione. Progetti concreti e realizzabili, rapidi e efficienti. Oggi siamo qui, con Gabriele De Angelis, testimoni del fatto che la buona amministrazione non è una chimera. Siamo qui per dire che le promesse fatte in campagna elettorale sono realizzabili e si possono realizzare grazie alla competenza, l’amore e dedizione nei confronti della propria comunità.” Di seguito la gallery fotografica e il video dell’inaugurazione. Presente all’inaugurazione il presidente della Fondazione Carispaq, Marco Fanfani, che ha già ristrutturato l’ex scuola Montessori e che ha mostrato il suo entusiasmo per il progetto realizzato e dedicato alla comunità di Avezzano. Una presenza importante che ha reso possibile questa importante riqualificazione.

Dopo il concerto, molto apprezzato, il progettista, l’ architetto e ingegnere Giancarlo Cardone ha fornito ai presenti alcuni dettagli tecnici della realizzazione. Si è poi passati al simbolico taglio del nastro e all’accensione delle luci della fontana, momento che ha creato forte emozione tra i tanti presenti.