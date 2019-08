Inaugurata a Santo Stefano di Sante Marie piazza Pietro Bontempi, il sindaco: valorizzeremo la sua figura con un premio

Sante Marie. Un premio letterario per valorizzare la figura di Pietro Bontempi. Questa l’idea lanciata ieri dal sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, durante l’inaugurazione della piazza dedicata allo scrittore e giornalista originario di Santo Stefano di Sante Marie. L’amministrazione comunale, nell’ambito della riqualificazione dei borghi del territorio, ha voluto realizzare un largo all’ingresso di Santo Stefano con alberi, panchine e aiuole dove i residenti e i tanti visitatori del cammino dei Briganti possono trascorrere qualche ora in totale relax.

La scelta è stata subito quella di dedicare questo spazio riqualificato alla figura di Bontempi, classe 1901, deputato della deputazione della storia patria degli Abruzzi, medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione e premio della presidenza del Consiglio dei Ministri per la Cultura. Ieri pomeriggio in tanti hanno preso parte all’inaugurazione della piazza e ricordato questa importante personalità che per oltre 40 anni ha raccontato su giornali, riviste e libri la Marsica con i suoi usi e i suoi costumi.

“Vorremmo diffondere le opere non pubblicate attraverso un progetto sperimentale nella nostra scuola primaria”, ha spiegato il primo cittadino Berardinetti, “per quanto riguarda invece gli scritti inediti siamo pronti a lavorare per la pubblicazione e per farli conoscere a tutti i cittadini marsicani e non solo”. Un primo passaggio per divulgare le opere di Bontempi ci sarà già domani sera a Sante Marie durante la notte bianca della lettura e poi mercoledì in occasione della dodicesima edizione del premio poesia “Anziani ricordi” organizzata dall’associazione anziani Torquato Di Bernardo. “La nostre idea”, ha concluso il sindaco, “è quella di creare un premio Pietro Bontempi che dia opportunità di creare confronti culturali, di promozione e studio della figura dello scrittore”.