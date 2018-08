Inaugurata a Civitella Roveto la “Casetta dei libri”, un progetto di condivisione voluto dal Sorriso di Cristian

Civitella Roveto. Grazie a un bellissimo progetto di condivisione dei libri voluto e organizzato dall’Associazione Il Sorriso di Cristian, con il patrocinio del Comune di Civitella Roveto – Assessorato alla Cultura, anche a Civitella è stata inaugurata la “casetta dei libri”, un sistema di condivisione totalmente gratuito, basato sulla libera donazione e circolazione di libri e materiale informativo su tematiche importanti, che ha lo scopo di rendere sempre più accessibile e fruibile la lettura e l’informazione. L’inaugurazione si è svolta ieri alle 18, presso la sede dell’Associazione Il Sorriso di Cristian. L’amministrazione, presente col Sindaco e tutti gli Assessori, da parte sua, ha ringraziato il Presidente dell’Associazione promotrice per l’impegno nel sociale e per le numerose iniziative intraprese come il centro di aggregazione e l’orto didattico. Tante le persone presenti all’evento, unitamente ad amici, Presidenti e componenti delle altre associazioni del paese, chiaro segale del grande successo ottenuto dall’iniziativa che gioverà certamente a Civitella Roveto.

