Inaugurata a Capistrello la scultura simbolo dell’amore per la famiglia e per la propria terra (FOTO)

Capistrello. La scorsa settimana, a Capistrello, è stata inaugurata la scultura artistica “Mammetta e Papono”. L’opera, simbolo dell’amore di una coppia per la famiglia e per la propria terra, è stata commissionata dall’Associazione Culturale Giovani di Capistrello e svelata alla presenza del primo cittadino Francesco Ciciotti.

L’installazione è stata protagonista della rassegna “Rocka Festival”, andata in scena gli scorsi 17 e 18 agosto, con l’importante finalità della valorizzazione della cultura, dell’arte e della musica. “Abbiamo voluto donare al paese un ricordo, un simbolo che porta con se tanti significati. I nonni che rappresentano la nostra storia e le nostre radici, di cui andiamo fieri e che vogliamo ricordare con orgoglio, ma anche uno sguardo al futuro, affinché Capistrello e la Valle Roveto tornino ad affermarsi come territorio turistico, culturale, vivo e dalle grandi prospettive. È un’opera di tutti, la prima di tante che vogliamo posizionare per riempire di arte questo territorio”, ha commentato il presidente dell’associazione, Yuri Di Marco.

L’opera è stata disegnata da Martina Santomaggio, la cui sensibilità artistica ha tradotto in arte tangibile l’ambiziosa missione sociale del progetto. Il bozzetto è quindi passato al grafico pubblicitario Kevin Nardi, che ha saputo portare a dimensione reale (3 metri x 2,50) il disegno, rispettando dettagli e proporzioni, per poi affidare tutto a Luis Mancini, fabbro raffinato, che ha trasformato scarti di ferraglia raccolti per strada in un’opera d’arte. L’intera installazione è stata finanziata grazie ai contributi volontari di cittadini e imprese del territorio.

“Sono molto colpito dalla passione con la quale questi ragazzi hanno saputo valorizzare la Rocca del Paese, – ha dichiarato Francesco Ciciotti – quasi a voler rappresentare due occhi custodi delle tradizioni che però si aprono al futuro. Sono certo questa sia solo la prima di una lunga serie di iniziative dei nostri giovani, il cui impegno e le cui idee saranno sempre fonte di ispirazione per questa comunità, nonché tesoro prezioso da custodire con cura e riconoscenza. A tal proposito ho già convenuto con l’Associazione Giovani di Capistrello, in occasione della prossima edizione del Rocka Festival, di indire un concorso ad hoc al fine di raccogliere idee e progetti in merito a nuove opere artistiche da installare nei punti panoramici del centro storico del paese”, ha concluso il sindaco.