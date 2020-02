In vista delle amministrative a Celano è clima teso in Forza Italia. Villa: decisioni siano collegiali, altrimenti ognuno per la sua strada

Celano. Clima rovente all’interno di Forza Italia in vista delle prossime amministrative, questo quanto emerge dal comunicato inviatoci in redazione da Andreina Villa, esponente locale del partito di Silvio Berlusconi.

“In merito alle prossime elezioni comunali occorre precisare che Adelio De Loreto parla a titolo personale – afferma Villa – e mai nessun incontro con gli iscritti, che rappresento numerosi, è stato convocato per decidere le posizioni del partito in merito alle imminenti elezioni”.

“Ricordo a Di Loreto che le decisioni partitiche si prendono collegialmente e non in ristrette cene tra amici. Sono da sempre attiva militante di Forza Italia e nelle ultime elezioni mi sono candidata, ricevendo la fiducia di molti che con me non condividono – continua – fughe personali in avanti”.

“Ho interessato della vicenda anche il commissario provinciale De Angelis. Se non ci sarà collegialità – conclude – e democrazia nelle scelte, e le posizioni rimarranno tali, ci riuniremo con iscritti e simpatizzanti, sostenendo anche con nostre candidature le proposte amministrative che meglio risponderanno alle esigenze di cambiamento e sviluppo della nostra amata Celano”.