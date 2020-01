In vendita clinica Immacolata di Celano, allarme dei sindacati e preoccupazione dei lavoratori

Celano. La clinica Immacolata di Celano è in vendita, forte preoccupazione da parte di dipendenti e sindacati.

La Casa di Cura Immacolata è in vendita, il Gemelli di Roma che, al momento, ne gestisce le proprietà, è in trattativa per la cessione della clinica. Tutta la vicenda è stata ben nascosta per evitare di creare allarmismo, ma alcune problematiche avevano anticipato una situazione più grave di quella di cui i dipendenti erano a conoscenza.

Il ritardo del pagamento dello stipendio di dicembre aveva già creato delle preoccupazioni, ma nulla di certo fino all’incontro chiesto dalla Cisl per fare chiarezza sull’anomalia. Durante l’incontro tra i sindacati,il consigliere delegato della Casa di Cura, Carlo Ramponi e il direttore sanitario Giovanni Iacutone, è stata ufficializzata la notizia: la clinica Immacolata è in vendita e sono già attive diverse trattative, anche se solo in stato embrionale al momento.

Sull’argomento tutela dei dipendenti è intervenuto Antonio Giannetti della Uil che ha assicurato la massima attenzione per tutti i lavoratori della clinica.