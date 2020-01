In scena ad Avezzano “Storia del Principe alla ricerca della Verità” in occasione dell’evento Domeniche da favola

Avezzano. Le Domeniche Da Favola, spettacoli per i ragazzi e le famiglie, con il contributo di Assessorato alla Cultura – Ufficio Teatro del Comune di Avezzano e rapporti Istituzionali con Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Abruzzo, la partecipazione della Fondazione Carispaq , patrocinio della Provincia di L’Aquila, Unima Italia e Agita.

Iniziativa tra le più gradite dal pubblico nelle scorse stagioni. quarto spettacolo, 26 gennaio 2020 ore 17,00 la Fontemaggiore presenta Storia del Principe alla ricerca della Verità Regia Enrico De Meo con Emanuela Faraglia,Nicol Martini, Giancarlo Vulpes aiuto regia Benedetta Rocchi scenografia Frediano Brandetti, luci Pino Bernabei, Luigi Proietti tecnico di scena Lanfranco Di Mario Parlare di Verità ai bambini… ma quale Verità? E cos’è? Ne esiste una sola, assoluta? È sempre giusto dirla? O esistono le bugie a fin di bene? E allora… da dove cominciare? Da un viaggio, sì, da un viaggio alla ricerca della Verità e del suo contrario, perché non si conosce la luce senza trovare il buio, né il coraggio senza conoscere la paura. Il peregrinare di un uomo, che veste i panni di un principe impavido, pronto ad affrontare mille avventure per trovare la Verità… quella Vera! Ecco dunque il viaggio di un eroe che eroe non è, dove non si va da nessuna parte se non dentro di sé.

Lo spettacolo è un gioco di scatole cinesi, in cui ci si ritrova a vagare tra storie filosofiche ma concrete. Un viaggio interiore intrigante e divertente in cui si affrontano domande universali attraverso il gioco del teatro. “Il giovane principe e la verità”, di Jean-Claude Carrière, è un testo di teatro per ragazzi, ispirato a una storia popolare indiana, “La menzogna della verità”, che lo stesso autore riporta nella sua raccolta di storie. È la storia di un giovane principe che, spinto dal desiderio di sposare una bella contadina, è costretto dal padre della giovane a girare il mondo alla ricerca della verità. Solo così darà il suo permesso al matrimonio.

Durante il suo viaggio il giovane principe scopre che sono in molti quelli che cercano la verità; qualcuno dice di averla incontrata ma nessuno però è riuscito a soddisfare il suo bisogno di conoscerla veramente, perché alla fine la verità rimane sempre sconosciuta. Età: da 7 anni ai 12 anni Da “Il giovane principe e la verità”, di Jean-Claude Carrière, Regia Enrico De Meo. 16 febbraio 2020 – TEATRO BERTOLT BRECHT “I MUSICANTI DI BREMA RACCONTANO ! “ Adattamento di Pompeo Perrone. Regia Maurizio Stammati. 8 marzo 2020 – TAM EATRO MUSICA “VERSO KLEE UN OCCHIO SENTE, UN ALTRO VEDE” dalle opere di Paul Klee, Trilogia della pittura in scena/terzo movimento

Ideazione Pierangela Allegro Michele Sambin. Scrittura Pierangela Allegro.

Informazioni: associazione Teatro dei Colori Onlus, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano (Aq) Tel. 0863.411900 – 347.3360029 – www.teatrodeicolori.it e-mail: info@teatrodeicolori.it . Prevendita: Punto informativo di Largo “Mario Pomilio” – Corso della Libertà, Avezzano . Martedì e giovedì ore 18,00 -19,30. Biglietto unico € 5,00 Teatro dei Marsi – Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto 3, Avezzano (Aq) tel. 0863.412909 Nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro apre alle ore 15,30.