In Regione si parla di turismo, in Commissione imprenditori privati: Bartolotti (Magnola) e Lozzi (aviosuperficie)

L’Aquila. Oggi 31 maggio 2022 nell’ambito della convocazione straordinaria della Terza Commissione consiliare Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive tenutasi dalle ore 11.00 presso il Palazzo dell’Emiciclo (Aq) sono stati auditi, su iniziativa del Consigliere Simone Angelosante, il Direttore DMC Abruzzo Qualità Raffaele Siciliano, Rete Avioturismo – Aviosuperfici Franco Lozzi e Giancarlo Bartolotti gestore degli impianti da sci Monte Magnola. Tre esponenti di spicco per il territorio marsicano che hanno relazionato al cospetto dell’assemblea alcuni punti centrali nell’ambito turistico.

Siciliano, direttore della DMC Abruzzo in merito alla nuova legge sul turismo ha espresso apprezzamenti ricordando l’importanza delle tempistiche in materia di entrata in vigore: “è importante –ha asserito- mettere gli operatori in condizione di agire con le migliori condizioni e col supporto di strumenti legislativi e finanziari che vadano a supporto dopo due anni di grandi difficoltà legate all’emergenza pandemica, a cui è andato incontro il settore”.

Il Comandante Lozzi ha invece comunicato all’assise di aver pronta una relazione esplicativa in materia di aviosuperfici che mette in primo piano, al cospetto della Regione, l’importanza di pensare ad una strutturazione ben definita. Il fine è quello di mettere a disposizione la struttura –oltre che per l’incremento del cosiddetto turismo d’elite, importante per l’intero indotto- per funzioni di servizio pubblico. Un’aviosuperficie ben strutturata (sebbene privata) può servire sia alle forze armate che alle forze dell’ordine per funzioni di antincendio e per molti altri scopi.

In ultimo il direttore della Monte Magnola Impianti Giancarlo Bartolotti ha relazionato sull’importanza e sulla centralità della vicinanza degli organi istituzionali del mondo politico alle realtà del turismo interno e in particolare sul cosiddetto turismo bianco. Il supporto si è ormai reso necessario dopo la grande crisi a cui l’intero settore è andata incontro con il blocco legato all’emergenza pandemica, ha ricordato Bartolotti.

Sempre nell’ambito degli stessi lavori sono stati auditi anche Rivo Ciabattoni (Presidente Assohotel-Confesercenti), Mauro Del Castello, Luca Lallini, Lucia Simoni (Presidente Associazione Abruzzobnb), Sandro Di Addezio (Presidente UNPLI Abruzzo).