Fine estate in piscina immersi nel verde della natura: Marsica Sporting Center un’oasi per grandi e piccini

Non è estate senza un tuffo in piscina. E anche se la bella stagione sta per finire, Marsica Sporting Center di Avezzano non si ferma e ingrana la marcia per dare un pizzico di frenesia alla quotidianità di grandi e piccini. Parliamo di una realtà in cui relax, divertimento e sport si incontrano in una cornice naturale unica nel suo genere.

Immersa nel verde delle montagne, a pochi metri dalla panoramica, la struttura è formata da una grande piscina contornata da un prato dove potersi rilassare e prendere il sole. La vasca centrale è poi affiancata da una piscina più piccola dedicata ai bambini e sorvegliata quotidianamente dal personale qualificato di cui il centro sportivo è dotato.

E ancora: una zona relax, una terrazza dove consumare uno snack o una bibita fresca e degli spazi riservati a chi vuole trascorrere un momento di pace assoluta dedicandosi alla lettura di un buon libro o a un sonnellino.

Insomma, un luogo ideale e perfetto anche e soprattutto per le famiglie. Marsica Sporting Center, infatti, arricchisce ogni anno la sua proposta con un centro estivo dove far scatenare i più piccoli. Mentre mamma e papà si possono rilassare staccando la spina per una giornata, i bimbi vengono accuditi dalle educatrici che faranno trascorrere loro delle ore tra sport, giochi e tuffi in acqua. Il tutto nel pieno della sicurezza.

Grandi e piccoli possono quindi vivere la propria avventura come meglio preferiscono, scegliendo tra diverse formule in base alle proprie esigenze. Preparate telo e costume, al resto ci pensa Marsica Sporting Center.

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook o contattare i numeri 3357312860 – 3312706068.