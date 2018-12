In piazza Risorgimento balli natalizi per scaldare l’atmosfera invernale, ecco il programma della giornata di domani

Avezzano. Balli natalizi in piazza Risorgimento per scaldare l’atmosfera invernale: domani venerdì 28 dicembre l’AC Ballando Avezzano di Franco D’Urbano, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Avezzano guidato da Pierluigi Di Stefano e MIDAS (Maestri Italiani DAnza Sportiva) organizzano “Urban Coreographic Dance Merry Christmas”.

Alle 16.30 tutti i ballerini, rigorosamente in rosso e muniti di campanelle, si incontreranno in Piazza del Mercato e andranno tutti insieme verso Piazza Risorgimento. Sul palco a presentare le varie scuole di ballo marsicane e non ci sarà Ornella Massimi.

Non solo scuole marsicane e avezzanesi: infatti sarà ospite della manifestazione la scuola di ballo gemellata con l’ associazione “AC Ballando Avezzano”, la S.G. Dance di Sora della maestra Silvia Gaetani. Un pomeriggio musicale, colorato e divertente per animare la Piazza, tra mercatini e pista di pattinaggio.