Avezzano. In piazza Risorgimento ad Avezzano va in scena il mercatino artistico, tanti stand con oggettistica e idee regalo. In questi giorni, dopo la parentesi solidale, in piazza sono arrivati gli artigiani. Per tutta la settimana la splendida cornice nel cuore di Avezzano ospiterà artisti locali che con le loro mani realizzano piccoli capolavori unici nel loro genere. Non mancano ovviamente manufatti da collezionare e idee regalo per il Natale. L’assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano e l’assessore alle Attività Produttive Renata Silvagni ricordano che questa settimana si farà spazio al mercatino artistico con presepi, prodotti artigianali e dolci tipici, aperto dalle 10 alle 20 sabato e domenica e dalle 16 alle 20 gli altri giorni.