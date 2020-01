In occasione della settimana della Memoria, a Castello Orsini verranno messe in scena canzoni e racconti della Shoah

Avezzano. In occasione della settimana della memoria, Il Volo del Coleottero – Teatro Musica metterà in scena lo spettacolo teatrale “Memorie– Racconti, canzoni e memorie dalla Shoah” per “riflettere su quanto la storia ci ha consegnato in termini di umanità e disumanità durante il periodo della seconda guerra mondiale, ma per estensione anche su quanto accade da sempre quando gli uomini decidono sulla vita di altri uomini”, affermano i promotori.

La struttura dello spettacolo segue l’ordine degli accadimenti così come tutta l’Europa li ha vissuti. “Memorie” cerca di portare lo spettatore a riflettere sul senso della speranza e della resistenza anche quando il male sembra vincere su tutto, attraverso lettere e testimonianze di sopravvissuti, diari di chi non è più tornato.

Lo spettacolo intesse in una trama unica e armonica i simboli di una Memoria collettiva rimasta viva negli anni, con la forte necessità di non tornare mai più in quel buio, nel nome della speranza e del valore positivo di ogni essere umano.

Lo spettacolo teatrale è una produzione Gruppo Jobel Teatro di Roma in collaborazione con Il Volo del Coleottero Teatro Musica di Avezzano e sarà messo in scena mercoledì 22 gennaio alle 11.00 presso il Castello Orsini-Colonna di Avezzano.