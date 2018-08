In migliaia per le tipicità del Parco Sirente-Velino, tra tavoli di lavoro e laboratori didattici

Rocca di Mezzo. Svoltasi il 4 e 5 agosto a Rocca di Mezzo, nello splendido giardino della Villa, sede dell’Ente Parco, la manifestazione, organizzata in collaborazione con la Sherpa Coop, ha ricevuto l’apprezzamento di migliaia di visitatori, intervenuti per conoscere ed apprezzare le tipicità locali. “Tra le priorità del Parco vi è sicuramente la valorizzazione del territorio”, afferma il Commissario Igino Chiuchiarelli “e la Mostra Mercato calata nella splendida cornice dei giardini di Villa Cidonio, avvalorata dal contenuto scientifico e partecipato del convegno Cambiamenti climatici e Turismo Montano, è stata una scelta vincente e i numeri e le presenze lo hanno dimostrato. In particolare va data adito che il successo delle visite guidate alla Villa, che rappresenta un raro esempio di architettura eclettica, dimostra che aprirsi all’esterno sia la giusta via da perseguire”.

Durante la manifestazione sabato, si è parlato di “Cambiamenti climatici: prospettive per il futuro del turismo montano”, in un convegno organizzato, in collaborazione con il Comune di Ovindoli nell’ambito del progetto Per la Nostra Terra!”, insieme al CEA del Parco. Al tavolo sono intervenuti Giuseppe Di Pangrazio, presidente Consiglio regionale Abruzzo, Lorenzo Berardinetti, assessore regionale con delega ai Parchi e alle Riserve, Paolo Tuccella, rappresentante Cetemps – Università degli studi di L’Aquila, Massimiliano Bartolotti, presidente DMC Abruzzo Qualità. A conclusione degli interventi sono intervenuti Francesco D’Amore, presidente della Comunità del Parco e il Direttore dell’Ente, Oremo di Nino che hanno riportato l’attenzione sulla necessità di destagionalizzare e ampliare l’offerta turistica locale e sull’importanza di sedersi insieme agli attori del territorio per condividere progetti nell’ottica di valorizzazione del territorio.

Gli interventi di tutti i relatori sono stati approfonditi e dettagliati. Molto interessante è stato l’intervento del ricercatore del Cetemps Paolo Tuccella che ha illustrato l’evolversi dei cambiamenti climatici sia a livello globale che a livello locale. L’incontro è stato un importante momento di approfondimento e confronto, che ha posto l’attenzione sulle iniziative della Regione in atto e sulle scelte utili per l’attivazione delle strategie locali di adattamento ai cambiamenti climatici. I vertici della Regione Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio e Lorenzo Berardinetti hanno posto l’accento sulla “valorizzazione delle peculiarità e salvaguardia dell’ambiente, i due elementi chiave, in un’ottica propositiva, dove Enti pubblici e operatori privati fanno gioco di squadra con la regia del Parco, sponsor di una stagione di crescita guidata per orientare le grandi masse del turismo attraverso una attenta azione di promozione e marketing”.