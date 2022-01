In Marsica il picco non è stato ancora raggiunto, ma la crescita è in frenata

Avezzano. Oggi giornata di record assoluto con i contagi che hanno raggiunto nella Marsica quota 430 in 24 ore. Il picco non è stato ancora raggiunto ma la crescita è in frenata. Su base settimanale, i dati sembrano stabili, ma è presto per avere certezze. Per ora confermano di fatto le impressioni dell’ultimo periodo, e cioè che i contagi, facendo riferimento anche ai numeri di dicembre, siano in crescita. Si registra comunque un rallentamento della crescita.

Nonostante il dato giornaliero della Marsica faccia pensare a una crescita, c’è da tenere in considerazione la diminuzione del numero di tamponi registrata nella giornata di domenica e un incremento nel giorno successivo. I dati odierni, infatti, fanno riferimento ai test eseguiti nella giornata di lunedì.

In questa settimana, secondo gli esperti, la curva dovrebbe stabilizzarsi per tornare a scendere verso la fine del mese. Scenario che dovrebbe rispecchiare anche l’andamento regionale e della Marsica.