In fuoristrada sulle montagne d’Abruzzo: il raduno Land Rover by Select car

Aver cura dei propri clienti significa anche andare oltre le loro aspettative. Magari proponendo esperienze nuove, che facciano scoprire lati inusuali ed utilizzi alternativi dei beni o servizi che gli abbiamo venduto. Tutto questo insieme a una sana dose di puro divertimento – è alla base dei raduni che Select Car, noto concessionario Land Rover di Avezzano, da qualche anno organizza per la propria esigente clientela. Abbiamo preso parte, dal vivo, all’ultimo evento di ottobre e ci siamo divertiti molto. Una “carovana” di circa 20 veicoli – tra modelli “vintage” e alcuni degli ultimi rilasci della iconica casa britannica – è partita dalla sede di Via XX Settembre per avventurarsi attraverso oltre 200 Km di fuoristrada, attraversando dapprima le montagne del gruppo Sirente Velino e, successivamente, i pendii dell’area sciistica di Roccaraso. In mezzo, a far da corollario al denso programma, spuntini in eremi e baite, soste pranzo nei piccoli borghi lungo l’itinerario e una cena conviviale a Roccaraso. Un modo nuovo per scoprire le potenzialità della propria vettura, certo, ma anche per visitare angoli di territorio fuori dalle rotte turistiche commerciali, dove tornare magari con calma e in buona compagnia.

“Quello di ottobre è stato il sesto raduno che abbiamo organizzato“, ci ha raccontato Andrea Carolli, titolare del concessionario. “Speriamo, in futuro, di riuscire a farlo diventare un appuntamento più frequente, sempre più completo e coinvolgente. Non è solo un modo per coccolare i nostri migliori clienti, ma soprattutto lo stimolo per far scoprire loro le potenzialità dei grandi autoveicoli Land Rover: concentrati di tecnica e potenza, che nella maggior parte dei casi sono utilizzati su strada, per attività comuni, ma che hanno uno spirito wild che, se giustamente assecondato, può regalare grandi soddisfazioni!“.

Il tutto si è svolto in totale sicurezza. Il percorso viene provato e ripulito da rovi, rami e pietre nei giorni precedenti l’uscita. Le tappe sono cadenzate, guidate da GPS e applicazioni di tracciamento. Il gruppo procede a velocità lenta e controllata, perché l’evento è aperto a tutti, anche a chi ha poca dimestichezza con percorsi fuoristrada e manovre su terreni sconnessi. Ed è proprio in questo modo che si scopre come queste autovetture siano in grado di viaggiare in situazioni a cui non avresti mai pensato! Quelli di Select Car lo sanno bene. E ora lo hanno fatto scoprire anche ai propri clienti!