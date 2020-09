In frantumi il finestrino del vice sindaco e candidato sindaco di Pescina Iulianella

Pescina. In frantumi, come visibile nella foto di copertina, uno dei finestrini dell’auto dell’attuale vicesindaco di Pescina, Tiziano Iulianella.

A darne la notizia è lo stesso vice sindaco che ha affidato le foto ai social corredandole del seguente messaggio: “La dignità certe persone l’hanno persa da tempo e non può essere di certo riacquistata. Un vetro può essere sempre sostituito. Ho le spalle grandi. Il confronto civile nel rispetto reciproco delle parti non è di casa per alcuni. Stupito per quanto accaduto poco fa. Sto per sporgere denuncia contro questo vile gesto, meno male le telecamere hanno ripreso il tutto. Andiamo avanti”.

Ricordiamo che Tiziano Iulianella è attualmente in corsa per la carica di sindaco della cittadina marsicana.