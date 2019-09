In fiamme una casa in pieno centro storico a Celano, in azione due squadre dei vigili del fuoco

Celano. In fiamme una casa in pieno centro storico a Celano. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme.

L’incendio si è sviluppato in un’abitazione in via Giuliani, al centro del paese.

Secondo le prime informazioni il tetto della casa, in legno, sarebbe crollato.

Al momento due squadre dei vigili del fuoco sono a lavoro nella zona interessata per spegnere l’incendio. Gli inquilini dell’appartamento sono fortunatamente illesi.