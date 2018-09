In fiamme decine di ulivi secolari in Valle Roveto, intervenuto l’elicottero. Indagini sulle cause

San Giovanni Vecchio. Fiamme nella Valle Roveto, paura in tutto il territorio. Dalle prime ore del pomeriggio un vasto incendio sta interessando la zona di San Giovanni Vecchio.

L’area, dove si trovano diverse colture, è completamente avvolta dalle fiamme e i vigili del fuoco che stanno operando nel territorio da subito dopo l’allarme hanno dovuto riscontrare che sono andate a bruciare decine e decine di piante di olive. Le fiamme si sarebbero sviluppate mentre erano in corso i fuochi d’artificio. Ma per il momento non è stato accertato se siamo stati i fuochi stessi a innescare le fiamme. Spetterà ai vigili del fuoco riscontrare eventuali responsabilità.

I controlli visivi della zona continueranno tutta la notte così come il lavoro dei vigili del fuoco. Per domare le fiamme e raggiungere la parte più alta della zona è stato necessario anche l’intervento di un elicottero.