In fiamme cassonetti dei rifiuti ad Avezzano, sul posto i vigili del fuoco per bonificare l’area

È successo poco fa nell’area nord della città, non lontano dalla chiesa dello Spirito Santo e vicino al nuovo asilo comunale che si trova di fronte all’Istituto Industriale. A richiamare l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente allertato i pompieri, è stato prima il rumore che proveniva dai cassonetti, poi il forte odore che si alzato contemporaneamente all’accensione delle fiamme.

I vigili del fuoco, avvantaggiati dalla vicinanza della caserma all’area, sono arrivati subito, impedendo al fuoco di coinvolgere anche gli altri cassonetti vicini.

“In quest’area”, raccontano dei cittadini, “ci lasciano di tutto e la società che gestisce il ritiro dei rifiuti passa a raccogliere anche l’indifferenziata che si accumula ad ogni ora del giorno e della notte. Con i cassonetti sempre ricolmi di rifiuti e in bella vista, l’area non dà proprio l’aspetto di essere molto qualificata. Bisognerebbe trovare un modo più civile e più consono anche ai tempi per la raccolta dei rifiuti”.

Ancora incerte le cause del rogo. Non si esclude che se si sia trattato di qualche sigaretta non spenta perfettamente, lanciata all’interno del cassonetto andato poi alle fiamme.