In estate nuovo bando per l’assegnazione di 60 orti urbani, De Angelis: progetto di rilevanza sociale

Avezzano. È stato firmato oggi in Comune il protocollo d’intesa tra il Comune di Avezzano e l’Istituto agrario Serpieri che permetterà ai concessionari degli orti urbani, assegnati già lo scorso anno, di frequentare un corso teorico pratico tenuto dal professore Virginio Russo. “Abbiamo scelto di portare avanti quello che considero un prezioso progetto già avviato negli scorsi anni da Lino Cipolloni con il fattivo contributo di Gianfranco Gallese”, ha detto il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, “che offre alle famiglie che ne fanno parte, un luogo non solo dove coltivare i prodotti della terra ma anche dove ritrovarsi e condividere una passione”.

“Un progetto che ha rilevanza sociale ma che”, precisa De Angelis, “come ha sottolineato il dirigente Mauro Mariani, ha anche un grande valore urbanistico, in quanto recupera spazi di periferia che potrebbero essere a rischio degrado, ridisegnandoli come nuovi spazi della città”.



“Abbiamo deciso di stanziare altri 70mila euro per assegnare nuovi 60 lotti, di cui 50 alle persone fisiche e 10 alle associazioni”, ha spiegato il vicesindaco Lino Cipollini, “sono già 5 quelle a cui stanno per essere assegnati i 5 lotti che fanno parte della prima tranche: Eingana Avezzano, Unitalsi, Associazio ne Help Handicap onlus, Ministero della Giustizia che affiderà l’area a un’associazione di volontariato che collabora con la direzione della casa circondariale di Avezzano e Aipd”. Il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare la dirigente dell’istituto agrario, una scuola di fondamentale importanza per il Comune di Avezzano.

“Al Serpieri ogni giorno vengono formati dei tecnici che grazie alla loro preparazione sono diventati dei veri e propri nostri consulenti”, ha sottolineato il primo cittadino di Avezzano, “abbiamo investito e continuiamo a farlo, nel verde pubblico, per renderlo più bello ma soprattutto più sicuro. Al censimento delle piante e del loro stato di salute continuano a lavorare anche i ragazzi dell’Agrario”.



Il vicesindaco ha annunciato che il nuovo bando per l’assegnazione degli orti dovrebbe essere pronto già per l’estate mentre i lavori per la loro sistemazione sono già stati avviati. I requisiti per partecipare al bando sono l’età – il 60% andrà a chi ha più di 60 anni e il reddito Isee complessivo della famiglia. Durante l’incontro è stato ringraziato l’ufficio Patrimonio, in particolare Fernando Santomaggio, per lo spirito con cui ha affrontato questa iniziativa.



Cipolloni ha anche elogiato la sensibilità della Fondazione Carispaq che lo scorso hanno ha contribuito all’assegnazione dei primi orti, con un contributo di 30mila euro. Le lezioni del corso teorico e pratico “Impara a coltivare l’orto familiare”, che si terranno nell’aula magna del Serpieri, sono in programma martedì 12, 19, 26 marzo e il prossimo 2 aprile dalle 15 alle 17. Una lezione è ancora invece da stabilire.