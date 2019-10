In esclusiva le prime parole di Paris dopo il ritorno all’Avezzano: zero possibilità per Serraiocco. Sterpetti di nuovo sponsor già da domani

Avezzano. Gianni Paris è tornato alla guida dell’Avezzano Calcio e lo ha fatto dopo una trattativa non facile ma dalla quale ne è uscito vincente.

Sereno, soddisfatto ma soprattutto si dice orgoglioso di poter tornare a dare una mano alla società che ama e che ha guidato a lungo, con un palmarès di tutto rispetto.

A partire da domani, inizierà ufficialmente il Paris-bis e le premesse affinché si possa rivelare una stagione con qualche sorpresa ci sono tutte.

Presidente Paris, innanzitutto complimenti e bentornato. Le chiedo subito che emozioni ha provato e sta provando tutt’ora per questo ritorno nel calcio avezzanese.

Sento grande responsabilità e inevitabilmente un bel tremore di gambe e, del resto, non potrebbe essere altrimenti. L’Avezzano è la squadra che amo e domenica, a fine partita, spero di bagnarmi.

Ha già avuto modo di incontrare i giocatori? Le andrebbe di raccontarci cosa ha detto loro?

Ho incontrato i giocatori oggi pomeriggio e gli ho raccontato la mia storia da presidente (3 campionati, 2 coppe Italia, 1 coppa Mancini e 8 campionati giovanili ndr.) e tutti gli investimenti fatti in questi 9 anni che mi hanno portato ad essere anche il presidente più longevo della società. Ma sono stato anche chiaro fin da subito. Per me, loro sono come dei figli ed è per questo che ho fatto loro una promessa: da questo momento in poi, si parlerà solo di calcio.

Negli ultimi giorni, sotto la presidenza D’Alessandro, si era parlato di un inserimento all’interno della dirigenza dell’imprenditore pescarese Vincenzo Serraiocco. Le chiedo se ha avuto modo di parlargli e se è disponibile a una sua introduzione in società.

Non ho parlato con lui, ma ci tengo a precisare che ho acquisito il 99% della società e perciò Serraiocco non avrà possibilità di entrare in dirigenza.

Proprio questa mattina, attraverso un comunicato, Sterpetti s.r.l. ha affermato di aver ritirato la sponsorizzazione fino a che non sarebbero tornate le condizioni per associare nuovamente l’immagine dell’azienda a quella dell’Avezzano Calcio. Ha già parlato con Leonardo Sterpetti e cosa ci può dire a riguardo?

Sì, ho parlato con Leonardo Sterpetti e posso garantire che già da domani la sponsorizzazione sarà nuovamente in essere. Inoltre, è in programma una conferenza stampa che avverrà sicuramente prima di domenica.

È vero che la società ha dei debiti? E può dirci, in caso, come vorrà affrontare la cosa?

Sì, confermo la presenza di debiti ma i tifosi non devono preoccuparsi, mi farò carico al 100% di tutto.

Inoltre, in questi giorni ho già contattato degli sponsor privati che, più in là, entreranno per darci una mano a livello economico.