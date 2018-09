In cucina con lo chef Franco Franciosi, in arrivo nuovi corsi per l’autunno 2018. Ecco come partecipare

Avezzano. In arrivo i corsi per l’autunno 2018 della scuola di cucina Mammaròssa. La presentazione del nuovo calendario si terrà lunedì 8 ottobre, a partire dalle 19.30, in via Garibaldi, 388.

In seguito al successo delle scorse edizioni, lo chef Franco Franciosi tornerà a svelare i segreti riguardanti il mondo del cibo, ma anche a insegnare le tecniche di base a coloro che vorranno imparare a destreggiarsi in cucina.

L’osteria Mammaròssa è pronta. E tu? Per confermare la presenza: chiamare il numero 0863.33250 o inviare un messaggio al numero 347.1167474