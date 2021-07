In crescita i numeri del Centro Sportivo Italiano – L’Aquila: i vantaggi di diventare affiliato

Lo sport come educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale. E’ questo il motore che muove tutta la macchina del Centro Sportivo Italiano – delegazione L’Aquila, una associazione senza scopo di lucro fondata sul volontariato che, come ha spiegato il presidente Luca Tarquini ai microfoni di MarsicaLive e AbruzzoLive, ha un’ispirazione alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.

Fino ad ora vi abbiamo presentato diversi aspetti legati a questa importante realtà, parlandovi di quanto sia fondamentale la formazione in ogni ambito sportivo ma anche la promozione di eventi di e manifestazioni informative o di sensibilizzazione di tematiche attuali e l’organizzazione di attività sportive sul territorio.

Ad oggi il Centro Sportivo Italiano conta 12.708 società sportive e 1.354.072tesserati, numeri che testimoniano la storicità e la fiducia che in molti ripongono in questa associazione.

“Nonostante il blocco delle attività sportive dovuto al Covid-19, devo dire che abbiamo registrato un incremento di affiliazione da parte di associazioni e società sportive da ogni zona della provincia dell’Aquila. Questo”, ci ha raccontato il presidente del CSI-L’Aquila, Luca Tarquini, “ci fa ben sperare nella ripresa di tutte le attività avendo constatato la voglia di tornare a vivere una vita normale fatta di relazioni, sport, vita sociale e soprattutto salutare, non solo fisica ma anche mentale. Oggi affiliarsi al CSI-L’Aquila significa entrare a far parte di una grande famiglia fatta di sport, servizi, etica e professionalità. Siamo in forte crescita e lo dimostrano i numeri. Grazie alla nostra espansione avremo la forza e possibilità presto di organizzare tornei, campionati, manifestazioni e/o eventi provinciali per poi accedere alle successive fasi regionali e nazionali. Per rimanere aggiornato sui prossimi eventi, è possibile consultare il nostro sito e tutti i canali social”.