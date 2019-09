In azione il Targa system in centro ad Avezzano, controlli della polizia locale contro i trasgressori

Avezzano. In azione il Targa system in centro. Controlli della polizia locale contro i trasgressori sono stati messi in atto questa mattina in via Marconi dalla polizia locale, guidata dal comandante Luca Montanari.

Il Targa system è stato posizionato dietro a un albero per scovare i trasgressori che vengono fermati subito dopo dal personale appostato. Grazie alla lettura della targa verifica la regolarità dell’assicurazione, della revisione e del veicolo. Il sistema è stato adottato ad Avezzano dal 2015 ma negli ultimi tempi sta portando a ottimi risultati nello scovare i trasgressori.

Tramite le lettura della targa, verifica in tempo reale se è attiva una copertura assicurativa, se la revisione è in regola e se il veicolo è stato rubato oppure se è nella blacklist della polizia. Due sono i casi in cui ti può essere elevata una multa: se si circola con una assicurazione auto scaduta (sanzioni da 841 euro a oltre 3.000 euro), e se si circola con una revisione auto scaduta (sanzioni da 155 euro a 624 euro).

Tutti ciò permette di non far perdere tempo a chi è in regola che altrimenti dovrebbe essere fermato per il controllo.