In attesa del tampone da 7 giorni, 34enne denuncia: dalla Asl solo silenzio, non so più come agire

Avezzano. “Sono sospetto covid da martedì 20 ottobre. Il mio medico di base mi ha denunciato sulla piattaforma della ASL 1 Abruzzo il 21 (ore 13:00 circa) e, ad oggi 27 ottobre, non ho ricevuto nessun contatto dal suddetto ufficio”. Inizia con queste parole lo sfogo di un ragazzo 34enne di Avezzano, tutt’ora in attesa di tampone. “In qualità di dipendente, sono in malattia e sotto certificato. Non posso uscire e per farlo avrei bisogno del tampone negativo”, spiega. “Dal momento che la Asl non mi contatta, decido di muovermi in anticipo e il giorno 23 ottobre vado sul sito della Asl e individuo il numero verde: 800169326 (http://www.asl1abruzzo.it/pagina458_emergenza-coronavirus.html) per l’emergenza covid”.

“Resto in attesa per più di due minuti e poi, misteriosamente, la linea cade automaticamente. Mi armo di santa pazienza e finalmente riesco a recuperare il numero del centro igiene di Avezzano (0863.4991). I gentili operatori mi passano per una decina di volte la chiamata all’ufficio competente che non risponde o presenta la solita ‘linea telefonica ballerina’. Questa mattina (27 ottobre) chiamo per l’ennesima volta e mi faccio dare direttamente i numeri di telefono per provare a chiamarli direttamente io. Peggio. Allo 0863.499800 (il centralino che dovrebbe gestire l’emergenza) o risulta staccato o non risponde nessuno. Stessa cosa per i contatti ai numeri 0863.499851 e 0863.499854 che dovrebbero essere gli uffici che gestiscono gli appuntamenti per i tamponi”.

“Anche altri pazienti del mio medico di base sono nella stessa situazione. Ora come ora non può fare altro che prolungarmi il certificato medico fino a venerdì. Fortunatamente sto bene e non ho sintomi, però mi domando: cosa sarebbe successo a una persona anziana o che già stava molto male per i sintomi covid? Possiamo morire da soli in casa senza contatti dalla Asl in 7 giorni? Quanti altri concittadini si trovano attualmente in questa situazione?”, conclude l’uomo.