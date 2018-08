In arrivo oltre un milione di euro di finanziamento per la cultura e l’arte della Marsica

Avezzano. Oltre 1 milione di euro di finanziamento – per il 2018 – saranno destinati non solo ai soggetti beneficiari del FUS (Fondo Unico Spettacolo), ma anche agli eventi e/o soggetti – in ambito teatrale, musicale, corale – che non rientrano nel FUS. Ai primi andranno 800mila euro, ai secondi oltre 200mila euro. Lo stabilisce il via libera – in sede di Giunta Regionale – all'”atto di indirizzo ai sensi dell’art 20, della Legge Regionale n° 46/2014″, ossia alla delibera di Giunta inerente il Furc (Fondo Unico Regionale per lo spettacolo).

Lo comunica Francesco Di Filippo direttore del Dipartimento Cultura Regione. Il servizio competente – entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURA della delibera – provvederà, sulla base dell’atto di indirizzo, all’approvazione degli avvisi pubblici che consentiranno ai soggetti interessati di fare istanza.

Articolo precedente Laboratori per bambini, oggi in Piazza con i Carabinieri Forestali del nucleo cinofilo