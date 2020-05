In arrivo ‘Nascosto’, il primo inedito dell’emergente band avezzanese Nineties

Avezzano. ‘Nascosto’ arriva il 7 maggio su tutti gli store digitali, primo inedito della band emergente

avezzanese Nineties.

I Nineties, band emergente Avezzanese, hanno pubblicato a mezzanotte e un minuto il loro primo singolo inedito, disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. Prodotto da Andrea Pellegrini & Roberto Bisegna per Kimera Rock, il brano ‘Nascosto’ è la perfetta unione di testo in italiano e sound indie rock.

Il brano comunica la forza dell’amore che seppur impossibilitati a vedersi, rimane vivo nelle persone “E tutto ti sembra ciò che non é, ma in realtà tu sai cosa voglio da te? Voglio stare lì, Con te​” verso a conclusione della prima strofa. Il sound prende ispirazione dai più famosi gruppi alternative rock italiani come Fask e Zen Circus ma come anche dal nome della band ci sono grandi influenze funk rock anni 90’. Il brano è stato prodotto da Kimera Rock c/o Mind Over All da Andrea Pellegrini, che ha scelto di prendere il gruppo sotto la sua ala dopo un’esibizione live in piazza ad Avezzano nell’estate 2019 e grazie alla direzione artistica di Roberto Bisegna il brano è stato finalizzato e registrato a Roma presso lo studio di registrazione MusicUp.

Dalle 00:01 del sette maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale come Spotify, Youtube, iTunes, Amazon Music e altri 150 store. E’ possibile inoltre ottenere i file in altissima risoluzione ed alcune esilaranti foto di backstage sulla loro pagina ​ instagram ​.

Il progetto Nineties nasce ad Avezzano nel 2018, formato da quattro amici musicisti (​Gianluca

Occhiuzzi, Nicola Santucci, FrancescoPaolo de Pisi e Luca Piccone​). Il nome​ della band ​nasce sulla base delle maggiori influenze rock anni 90’ della band e dalle prime cover eseguite. Dopo aver tenuto qualche concerto nei dintorni di Avezzano e Roma, con i loro brani in italiano, nel 2020 si preparano alla pubblicazione dei primi due inediti e poi del disco. L’obiettivo della band è di portare la musica italiana con grandi testi significativi con un sound rock e moderno. La band inizialmente fondata da Gianluca e da Nicola ha vista una prima formazione con vocalist Angelica De Sanctis e chitarrista Marco Serapiglia. Dopo la formazione è cambiata in quella attuale con alla voce Luca Piccone e alla chitarra Francesco Paolo De Pisi (Deli). Nella primavera/estate 2019 hanno partecipato a vari eventi live e concorsi, quali il Rock Night in piazza ad Avezzano, Spaghetti Open Mic Al Marmo di roma,

vincitori del Castellafiume got talent, come ospiti al Nevermore e varie altre piccole esibizioni. Sono attualmente al lavoro ad un disco di brani inediti che conterrà i brani portati nelle serate dell’estate

2019. Dal sound indie rock a quello funk, passando dal cantautorato italiano e traghettando grandi significati su note colorate di rosa e celeste.

Kimera Rock è stato ideato nel 2011, ed è l’ambizioso progetto che porta la musica dal vivo di tutti i generi, poesia, storia ed altre arti in location mozzafiato per un percorso culturale unico nel centro Italia e non solo. Le suggestive cornici delle location nelle quali il Kimera Rock vi porta sono tra le piu` esclusive del mondo e sono Castelli, Torri, Borghi Medioevali, Eremi, paesaggi, Abazie, Monasteri, edifici storici, opere architettoniche di prestigio e club esclusivi. Desideroso di restituire alla comunita` il piacere di ritrovarsi in famiglia ed in amicizia per condividere grandi emozioni. Riscoprire un senso di appartenenza e condividerlo con le nuove generazioni. Il Kimera Rock, come già accade, vuole essere un esempio da seguire per la valorizzazione di arte e territorio.

Mind Over All è un’associazione nata con l’intento di creare e diffondere cultura, attraverso l’organizzazione la produzione di eventi musicali, concerti materiale audio video, con un occhio di riguardo soprattutto al territorio locale in cui opera e alle sue tradizioni.