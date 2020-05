In arrivo laboratorio analisi tamponi all’ospedale di Avezzano, sarà il primo nella provincia dell’Aquila

Avezzano. Ormai manca solo l’ufficialità, ma il laboratorio analisi tamponi all’ospedale di Avezzano si farà. Si tratterebbe del primo nella provincia dell’Aquila. Anche il capoluogo ha avviato l’iter per avere il proprio, ma sembra in ritardo sulla tabella di marcia rispetto a quello marsicano.

“Completato in tempi record l’iter regionale per il laboratorio analisi dei tamponi per l’ospedale di Avezzano grazie all’assessore Verì che proprio ieri ha dato il via libera della Regione Abruzzo”, ha spiegato Massimo Verrecchia, capo della segreteria del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“Adesso bisogna attendere qualche giorno dal ministero della Salute per l’inserimento dello stesso nella rete nazionale dei laboratori Covid pubblici. Data presunta della partenza il 2 giugno. I test dei tamponi al laboratorio analisi dell’ospedale di Avezzano avrà la particolarità di essere test dei tamponi rapidi il cui esito è stimato in circa 20 minuti (fino ad oggi bisognava attendere dallo zooprifilattico di Teramo, dove erano spediti, dalle 24 alle 48 ore). Un grande risultato per l’ospedale di Avezzano e il territorio della Marsica soprattutto in questo periodo”.