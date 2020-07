In arrivo gli spazzaplastica del Fucino grazie all’iniziativa di Civiltà Italiana

Avezzano. Già alla fine del mese di aprile Laboratorio Civiltà, aveva lanciato una campagna di sensibilizzazione, dopo aver rilevato una miriade di intasamenti provocati dall’accumulo di contenitori in plastica nei canali che separano i campi coltivati dalle strade interne alla Circonfucense, trasformati in discariche, anche per altre immondizie, che definimmo “degne dei peggiori agglomerati di inciviltà”.

Il laboratorio di Civiltà Italiana, che si è costituito nella Marsica per elaborare proposte concrete e alimentare la politica del territorio con la modalità operativa del “fare”, ha verificato che il bassissimo livello di sensibilità ecologica nell’alveo del Fucino, che è il polmone della nostra economia. Come promesso gli aderenti a Laboratorio Civiltà, in collaborazione con l’associazione Credici per i Diritti Civili domenica 2 agosto 2020 nel rispetto del regole sull’emergenza Covid19”, muniti di guanti mascherine e rastrelli, si trasformeranno in “Spazzini del Fucino” (gli “spazzaplastica” da Civiltà Italiana).

L’iniziativa vuole stimolare quanti operano e vivono nel circondario del vecchio Lago ad una attiva opera di prevenzione e, soprattutto, i responsabili degli enti preposti alla tutela dell’ambiente, alla cura degli aspetti organizzativi per la rimozione dei quintali di materiale plastico e di quant’altro vi è stato associato per la successiva creazione di “isole ecologiche di raccolta”.

Pierluigi Palmieri, coordinatore di Laboratorio Civiltà Italiana in accordo con il Settore Ambiente e Verde del Comune di Avezzano, diretto dall’ing. Stefano Di Fabio, ha concordato le modalità per svolgere in sicurezza l’azione dimostrativa e la posa in punti strategici del materiale raccolto (la Circonvallazione e le diramazioni di Strada 5 in “pole position”!) per il successivo prelievo da parte della Tekneko. L’iniziativa di Laboratorio Civiltà è supportata, oltre che da Credici, da associazione Eingana e dalla Guardia Ecozoofila Nazionale ed è aperta alla collaborazione di tutte le organizzazioni che operano per la tutela ambientale del nostro territorio.

Il programma nel dettaglio sarà illustrato nel corso di un’apposita conferenza stampa venerdì 31 luglio alle ore 12,00 nella sede di Via Cavalieri di Vittorio Veneto 30.