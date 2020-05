In arrivo dalla Regione ventimila euro per la riqualificazione del centro urbano di Lecce nei Marsi, lavori anche in altri centri della Marsica

Lecce nei Marsi. Lecce nei Marsi, Trasacco, Ortucchio, Pescina e Balsorano si rifanno il look. Nella seduta del 7 maggio la Giunta Regionale ha stanziato le risorse finanziarie stabilite dal maxi-emendamento alla legge di stabilità 2020, precisamente dall’art.27 rubricato “Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale”. Tale stanziamento prevede e stabilisce la divisione di oltre 3 milioni di euro tra i Comuni abruzzesi assegnatari.

“Con enorme soddisfazione possiamo finalmente affermare che il Comune di Lecce nei Marsi riceverà un contributo economico pari ad euro ventimila grazie all’impegno profuso in primis dal consigliere regionale presidente della V commissione Mario Quaglieri e da tutto il governo regionale presieduto da Marco Marsilio” queste le parole del consigliere comunale di Lecce nei Marsi, Pierpaolo D’Andrea.

“Questa somma è una importante boccata d’ossigeno per la nostra piccola comunità, scarsamente considerata dalle precedenti amministrazioni regionali. Tale contributo verrà destinato alla riqualificazione del nostro centro urbano così da apportare, laddove sia possibile, migliorie che possano rivalutare il nostro piccolo centro.” A beneficiare dei predetti contributi saranno anche altri Comuni della Marsica est quali Trasacco, Ortucchio, Pescina e Balsorano.

Conclude D’Andrea “Al consigliere Quaglieri, al presidente Marsilio, a tutti gli esponenti di maggioranza del governo regionale va il mio sentito ringraziamento per aver attenzionato con celerità ed efficacia le istanze delle piccole comunità come la nostra, spesso dimenticate, con l’auspicio che ciò sia solo l’inizio di una fattiva e fruttuosa collaborazione tra le nostre piccole municipalità e l’amministrazione regionale che, in siffatta maniera, mostra la propria vicinanza ai piccoli Comuni che da soli non riuscirebbero a far fronte alle esigenze dettate dai propri territori”.