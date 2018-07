In arrivo Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo 2018, la cerimonia a Tagliacozzo

Tagliacozzo. Si svolgerà venerdì 3 agosto alle ore 18 nella piazza Obelisco di Tagliacozzo, la cerimonia annuale di “Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo”. L’evento, che coincide con la “Giornata degli abruzzesi nel mondo” ed è organizzato dalla presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, conferisce annualmente l’onorificenza di “Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo” a quelle persone di origine abruzzese che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle Regioni italiane diverse dall’Abruzzo, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente.

Nella cerimonia 2018 verranno insignite del titolo di Ambasciatore d’Abruzzo, quattro personalità che si sono distinte nel nostro Paese e nel mondo per meriti accademici, scientifici e letterari. Sarà inoltre conferito un riconoscimento speciale per la promozione dell’immagine dell’Abruzzo. L’evento sarà presieduto dal presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio e introdotto dai saluti del sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. Alla cerimonia interverranno i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e i consiglieri regionali.