In arrivo al Teatro dei Marsi il Canzoniere Grecanico Salentino col nuovo album “Meridiana”

Avezzano. “Meridiana”, il nuovo disco del Canzoniere Grecanico Salentino, coprodotto da Mauro Durante e Justin Avezzano. “Meridiana”, il nuovo disco del Canzoniere Grecanico Salentino, coprodotto da Mauro Durante e Justin

Adams, è uscito per Ponderosa con il sostegno di Puglia Sounds Record 2020/2021.

A poche settimane dalla release ufficiale, l’album ha già ricevuto il riconoscimento “Top of the world” dalla rivista inglese Songlines Magazine, la testata più prestigiosa per la world music, è subito balzato al primo posto in classifica

della Transglobal World Music Chart, è stato recensito da prestigiose testate nazionali ed internazionali, come BBC Radio (“un ritorno incontenibile e prorompente”), Rootsworld (“Merdiana non è una reinvenzione della tradizione, ma un suo nuovo strato”), The Times (“Emozione e precisione vanno mano nella mano in uno degli album più coinvolgenti dell’anno finora”), The Guardian (“CGS offre una lezione su come trasformare la musica locale in un marchio globale”), Il Manifesto (“un disco che sposta l’asticella della musica salentina ancora più in alto”).

Il concerto, promosso in collaborazione con l’Ats Core A Core che gestisce il Castello Volante, e l’intero tour saranno dedicati alla memoria del recentemente scomparso Daniele Durante, fondatore con Rina Durante del Canzoniere Grecanico Salentino nel 1975, anima del gruppo fino al 2007, quando decise di passare il testimone al figlio Mauro. Il gruppo proporrà i brani del nuovo disco che arriva quattro anni dopo “Canzoniere”, che per la prima volta ha portato un gruppo italiano sul gradino più alto del podio dei prestigiosi Songlines Music Awards 2018 (Miglior Gruppo di World Music al mondo) e ha fatto volare la band alla Royal Albert Hall di Londra per i BBC Proms nel 2019.

Un nuovo progetto musicale, che ha l’ambizione di condensare le varie anime del CGS in un sound originale, moderno e inconfondibile. Una sinestesia di voci dal colore antico. Tamburi di ogni forma, materia e misura, battono il tempo come un cuore pulsante. Violini psichedelici e struggenti, organetto, corde pizzicate e fiati si intrecciano a synth bass, loop e suoni elettronici, tessendo una trama unica e ammaliante che odora di Mediterraneo.

Dodici tracce, come sono dodici le ore segnate dalla Meridiana, in cui passato e presente si sovrappongono e che accolgono ospiti nazionali e internazionali di spessore: Justin Adams, la band newyorkese Red Baraat, il maestro Enzo Avitabile, Valerio Combass degli Apres La Classe, il batterista salentino Antonio “Dema” De Marianis. Nel nuovo disco, tornano brani della tradizione salentina (Lu Sittaturu, Quannu Camini Tie, Ntunucciu, Ninnarella) e il lavoro di orchestrazione contemporanea sulla pizzica (Orfeo, Ronda). Continua il confronto originale con la forma

canzone (Balla Nina, Meridiana) e non si fermano l’impegno e la riflessione sociale (Stornello alla Memoria,

Vulía).

Canzoniere Grecanico Salentino: Mauro Durante: voce, violino. Alessia Tondo: voce. Silvia Perrone: danza. Giulio Bianco: zampogna, armonica, flauti. Massimiliano Morabito: organetto. Emanuele Licci: voce, chitarra, bouzouki. Giancarlo Paglialunga: tamburieddhu.

Biglietti:

Platea 1° settore: € 20.

Platea 2° settore: € 15.

Galleria: € 10.

Under18: € 10 platea/ € 5 galleria.

Online su: www.diyticket.it.