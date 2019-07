In arrivo ad Avezzano la prima edizione del Rock Nights 2019: spettacolo e musica in piazza Risorgimento

Avezzano – L’estate in Abruzzo si tinge ancora di rock, quello vero ed autentico ed è in arrivo la prima edizione del “Rock Nights 2019”. L’organizzazione curata dall’Associazione BM Music prevede un tour di concerti durante il mese di Agosto nella centralissima Piazza Risorgimento di Avezzano. Si parte intanto con due serate: Sabato 3 Agosto 2019 dalle ore 21.00 con il primo step. Tre le band che saliranno sul palco del Rock Nigts 2019: The Lume, Bad Medicine, e Maxwell Pies. Ma non finisce qui, poi domenica 11 Agosto sempre dalle ore 21: The Nineties, Rock’roll Machine, e Brakeless. E dunque si prosegue dopo una bellissima esperienza già vissuta nella cornice del Castello Orsini ed ora il Rock è di scena in pubblica piazza. Saranno occasioni per apprezzare brani che hanno fatto la storia della musica rock e su cui le band sono protagoniste con una passione vera ed innata in grado di coinvolgere il pubblico. I concerti vogliono anche lanciare dei messaggi importanti nel contest della musica rock, esaltarne potenzialità, sfumature, celebrando quella che è l’arte della musica. Hosted by: Catia Fabbri, founder della BM Music ed il music journalist Daniele Imperiale. Per una estate tutta da vivere.