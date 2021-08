In Abruzzo un centro equestre dove ritrovare equilibrio con se stessi tramite i cavalli e la natura

“Il cavallo è uno specchio; uno specchio che riflette le tue emozioni e ti aiuta a risolvere i problemi che hai dentro. Se trovi un equilibrio con i cavalli, trovi un equilibrio con te stesso”.

E’ con queste parole che Stefania Capritti ci ha introdotto nella sua realtà: un centro educativo equestre di Roseto degli Abruzzi in cui le parole d’ordine sono: unicità, benessere animale, emozionalità. Non pensate a un tradizionale centro ippico ma a un luogo in cui nascono intense relazioni con gli animali, si riscopre la propria interiorità e si vive il mondo della natura a 360 gradi, staccando la spina dalla frenesia della moderna quotidianità.

Cavalli nel Cuore – che opera presso il centro educativo equestre Equiname – permette a grandi e piccoli di intraprendere esperienze reali nelle quali il cavallo gioca un ruolo fondamentale perché aiuta loro a ritrovare la felicità. Come? Attraverso il free horsing mental coaching.

Parliamo di un metodo naturale che mette le persone in armonia con il cavallo e la natura. Le fa avvicinare spontaneamente a questi animali che “parlano in silenzio”, come ci ha raccontato la titolare del centro Stefania Capritti, “le loro parole non fanno rumore. Il cavallo parla con il suo corpo; anche tramite i più impercettibili movimenti delle orecchie, degli occhi e della coda. E ha una grande facoltà che noi oggi non abbiamo più: l’istinto. Lui sente chi sei, dal primo momento in cui ti avvicini. Guarda dentro di te e capisce cosa nascondi: le tue sensazioni o le tue paure. Con questo metodo, attraverso di lui riesci a liberarti dei segreti più profondi e trovare la serenità che meriti”.

L’obiettivo di “Cavalli nel Cuore” è proprio questo: regalare momenti di spensieratezza e soprattutto permettere a tutti di intraprendere un percorso di rinascita con l’aiuto di un compagno che sappia comprendere il proprio stato d’animo e sappia accompagnare durante questo cammino emozionale e spirituale.

Le attività che il centro offre sono diverse:

centro addestramento cavalli metodo free horsing

Scuola di equitazione unica in Abruzzo free horsing junior

Scuola di equitazione free horsing senior

Freehosrsing mini pony per bambini dai 5 agli 8 anni

Pensione per cavalli.

Ma bisogna andare con ordine e per capire come si è arrivati fino a questo punto è necessario fare un viaggio nel tempo e scoprire da chi e come nasce questa realtà, che oggi rappresenta un punto di riferimento per coloro che hanno il desiderio di avvicinarsi al mondo equestre e di vivere il cavallo in modo diverso.

Nel prossimo appuntamento conosceremo più da vicino il percorso della titolare Stefania Capritti, che da ben 50 anni dedica la sua vita ai cavalli. Capiremo insieme quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a realizzare i suoi progetti e quali sono le ragioni che ancora oggi continuano a farle inseguire questo sogno.

Inoltre, a partire dal primo settembre, tutte le domeniche mattina dalle 10 alle 13 si terrà una dimostrazione gratuita del free horsing rivolta a coloro che lo vogliono conoscere.

Nel frattempo, potete sbirciare qui per iniziare a capire meglio di cosa parliamo.

Per maggiori info: 347 668 7356

#adv