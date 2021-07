Nuovi operatori sportivi per la disabilità e istruttori di Padel in azione grazie ai corsi del CSI L’Aquila

Chi si forma non si ferma . Con questo motto il Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano di L’Aquila continua nella sua campagna di formazione che ha visto, nell’ultima settimana del mese di giugno, ben due corsi di formazione volgere al termine.

Nella giornata di sabato 26 giugno, presso il Palazzetto dello Sport Giovanni XXIII di Paganica messo a disposizione per l’occasione, si è tenuta la parte pratica (quella teorica era stata già svolta dai partecipanti mediante la piattaforma e-learning CSI Academy) del corso per Operatore Sportivo per la Disabilità. E’ questo un corso a cui tutto il consiglio direttivo presieduto dal presidente Luca Tarquini tiene molto in quanto si vanno a formare gli operatori che assisteranno, nella pratica sportiva, le persone affette da disabilità più o meno gravi. Molto spesso infatti i ragazzi con disabilità non praticano sport a causa dell’assenza di personale qualificato che possa affiancarli nel mondo dello sport.

Toccante è stata la prima parte del corso dove, mediante esercitazioni esperienziali curate dalle psicologhe Responsabili del Settore Sport e Disabilità del Comitato Letizia Cona e Sara Persechino, i partecipanti hanno potuto constatare cosa significa comunicare con chi non riesce ad esprimersi a causa delle disabilità. Nella seconda parte invece, spazio allo sport adattato. Nella fattispecie è stato creato un percorso da far svolgere a ipovedenti o non vedenti mediante l’utilizzo di una guida che li accompagnasse durante l’esecuzione dell’esercitazione. Oltre a questo ci sono state simulazioni di goalball, sitting volley e baskin.

L’auspicio è che, anche i comuni, possano dimostrarsi sensibili nei confronti di persone affette da disabilità perché praticare sport deve essere un diritto per tutti, normodotati e non.

Contemporaneamente a questo corso, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno, presso i nuovissimi impianti dell’ASD Padel Club L’Aquila, situati in via Edoardo Scarfoglio, si è tenuto il corso per Istruttori di Padel di I livello. E questo un settore in forte ascesa su cui il Comitato Provinciale CSI di L’Aquila punta tantissimo anche mediante la creazione di eventi nell’immediato futuro

Particolarmente rilevante è stata la partecipazione dei corsisti, molti dei quali provenienti da regioni limitrofe come Lazio e Campania che, grazie a questi eventi, si sono intrattenuti in città per qualche giorno sfruttando le belle giornate di sole. Fondamentale è infatti il connubio tra sport e turismo che il CSI di L’Aquila sta cercando di ottimizzare al fine di permettere ai partecipanti ai corsi di visitare la città.

Il presidente provinciale Luca Tarquini si è detto contento e felice della riuscita degli eventi formativi organizzati nei minimi particolari dal Responsabile della Formazione Provinciale del CSI L’Aquila il dottor Pierpaolo Carella che in tre mesi ha già organizzato cinque corsi formativi di ottimo livello, vista la caratura dei formatori, andando a formare più di 60 persone.

La formazione ovviamente non si ferma qui in quanto sono già in calendario altri eventi formativi che verranno calendarizzati prossimamente.