In 15mila alla fiera del 25 aprile, il centro città si ripopola con stand e animazione [Foto]

Avezzano. Sono stati 15mila, durante tutto l’arco della giornata, i visitatori della fiera del 25 aprile che è tornata dopo due anni ad animare le strade della città. Il percorso, rivisto rispetto agli anni passati, ha attraversato le principali vie del centro cittadino che per l’occasione si sono riempite di gente.

Famiglie e bambini si sono riversati fin dalle prime ore del mattino in centro per curiosare tra gli stand e fare qualche acquisto. Tante le bancarelle di oggettistica, abbigliamento, casalinghi, ma anche piante e fiori che hanno caratterizzato la fiera.

Molti anche i controlli nell’area fiera. Agenti della polizia locale e altre forze dell’Ordine hanno monitorato tutta l’area e invitato i cittadini che non indossavano la mascherina – obbligatoria in base all’ordinanza comunale – a farlo.

Una grande festa dove non sono mancati momenti di intrattenimento in piazza Risorgimento, soprattutto per i più piccoli, ma anche pause ristoro in piazza della Repubblica dove sono stati concentrati la maggior parte degli stand dedicati al food.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Polizia locale, Roberto Verdecchia, che ha ringraziato gli uffici per il lavoro svolto e la città per aver risposto bene a questo primo grande evento post covid.