Imprenditoria nella Marsica, la classifica delle aziende in base a fatturato e utile

Avezzano. La Marsica è un territorio economicamente impattante sull’intera provincia aquilana? La risposta è sì. I dati che emergono dal report annuale di AbruzzoLive sui bilanci delle aziende che operano sul territorio marsicano, sia in termini di fatturato che di utile, sottolineano l’importanza di avere in zona aziende virtuose, solide e in grado di garantire una produzione costante e, qualitativamente parlando, altresì rilevante. Avezzano è la città capofila con ben sei tra le dieci aziende più virtuose sul territorio.

Sul podio salgono la LFoundry, multinazionale che produce componenti elettronici, Siapra Spa, l’ex Fiamm, che produce batterie per veicoli, e Sterpetti Augusto e C. Srl, concessionaria automobilistica, guidata da Leonardo Sterpetti, che detiene i principali marchi auto sul territorio. Per quanto riguarda l’utile, però, spiccano e si attestano come le più virtuose della Marsica, solo la Sterpetti Srl e la multinazionale Siapra perché la LFoundry nel 2019 è andata in perdita con un utile di -8,68 milioni. Queste aziende restano sul podio da un punto di vista finanziario anche su scala provinciale. Infatti le prime tre aziende per fatturato nel territorio della Provincia dell’Aquila sono tutte marsicane.

Si fermano ai piedi del podio la Geavis Srl, azienda di prodotti petroliferi della famiglia Merolli e la Opoa Marsia società cooperativa agricola, attestandosi comunque tra le aziende più solide in zona grazie a un fatturato consistente, e Abruzzo Distribuzione Srl, unica in classifica che si occupa della distribuzione di bevande non alcoliche. Anche il piccolo Comune di Massa d’Albe porta due attività all’interno della prestigiosa classifica: la Tekneko sistemi ecologici Srl di Umberto Di Carlo che si occupa di servizi di igiene urbana in diversi comuni dell’Abruzzo, del Lazio e della Puglia; la Celi Calcestruzzi Spa, dei fratelli Franco e Sergio Celi.

Fuori dalla top ten, ma comunque tra le posizioni che contano, c’è un altro unicum, Autotrasporti ct Srl , azienda posizionata all’undicesimo posto che si occupa di trasporti, con un fatturato di 19,82 milioni e un utile importante di 775,51mila euro. Vi sono poi anche la Kromoss Srl, della famiglia Piccone, che svolge la propria attività in riferimento al trattamento e al rivestimento dei metalli, molto conosciuta sul territorio. Nel 2019 ha fatturato 19,02 milioni di euro per un utile di 216,74mila euro. C’è poi Aciam Spa che svolge attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, (16,99 milioni di euro di fatturato – utile di 141m 58mila euro, al 2019), società partecipata da poco orfana di presidente per via delle dimissioni di Anna Maria Taccone.

Nel mondo dei prodotti agricoli spicca poi Torti Srl, storica azienda dedita al commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (fatturato di 16,07 milioni di euro – utile di 81,46mila euro, al 2019), tra le peculiarità della Marsica, zona devota al settore agroalimentare.

Importanti i risultati conseguiti anche dalla Coltor società cooperativa agricola, attività di supporto alla produzione vegetale (fatturato di 14,83 milioni di euro – chiuso a zero, nel 2019); Elco Electronic Components Italiana Spa, attività rivolta alla fabbricazione di componenti elettronici (fatturato da 14,67 milioni di euro. Ha perso 4,20 milioni di euro. Stime risalenti al 2018, 2019 ancora non disponibili); Ridolfi Idio e figlio Srl, azienda dedita alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali (fatturato da 14,60 milioni di euro per un utile da 650,59mila euro, al 2019).

TOP 10

1 – LFoundry: (Avezzano) attività inerente alla fabbricazione di componenti elettronici. Ha chiuso il 2019 con un fatturato di 176,78 milioni di euro per un utile di 8,68 milioni di euro;

2 – Siapra Spa: (Avezzano) Società Italiana Accumulatori di Produzione e Ricerca, svolge attività dedica alla fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici. Il fatturato nel 2019 è stato di 134,87 milioni di euro per un utile di 2,14 milioni di euro;

3 – Sterpetti Augusto e C. Srl: (Avezzano) svolge attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri. Il fatturato nel 2019 è stato di 78,56 milioni di euro, per un utile di 2,73 milioni di euro che si piazza al secondo posto in assoluto.

4- Geavis Srl : (Celano) dedita al commercio in tutta Italia di prodotti petroliferi. Nel 2019 ha fatturato 54,4 milioni di euro per un utile di 104, 51 mila euro;

5 – Opoa – Marsia società cooperativa agricola: (Avezzano) attività è di supporto alla produzione agricola. Nel 2019 ha fatturato 39,66 mln di euro, chiudendo a zero in termine di utile;

6 – Abruzzo Distribuzione Srl: (Avezzano) focalizza il proprio core business sul commercio all’ingresso di bevande non alcoliche. Nel 2019 ha fatturato 34,29 milioni di euro per un utile di 611,77mila euro;

7 – Tekneko sistemi ecologici Srl: (Massa d’Albe) si occupa della raccolta di rifiuti solidi non pericolosi. Nel 2019 ha fatturato 34,08 milioni di euro per un utile di 55,52mila euro;

8 – Elle Emme Petroli Srl: (Oricola) Azienda della Piana del Cavaliere che si occupa di Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi guidata da Mauro Lilli con un fatturato di 27,42 (2018, dati 2019 non ancora disponibili) e un utile di 6,45mila euro (2018).

9 – Celi Calcestruzzi Spa: (Massa d’Albe) azienda strutturata per la produzione di calcestruzzo pronto per l’uso. Nel 2019 ha fatturato 22,68 milioni di euro per un utile di 1,47 miloni di euro;

10 – Covalpa Abruzzo, consorzio valorizzazione produzione agricole: (Celano) realtà incentrata sulla raccolta dei prodotti della terra che si pone come obiettivo l’unione tra innovazione tecnologica e industriale e la qualità e la sicurezza del prodotto agro-alimentare. Nel 2019 ha fatturato 20,09 milioni di euro per un utile di 28,30mila euro.