Imprenditore trovato in casa senza vita dalla moglie, la morte causata da un gesto volontario

Pescina. Un imprenditore marsicano è stato trovato in casa senza vita. La morte sarebbe stata provocata da un gesto volontario. Restano ignote le cause del gesto estremo. Sul caso indagano i carabinieri che sono intervenuti sul posto.

L’anziano, G.T., 74 anni, era molto conosciuto in paese. Era un imprenditore agricolo. Secondo una prima ricostruzione, era rimasto in casa da solo mentre la moglie era uscita per andare al mercato. Al suo ritorno, intorno all’ora di pranzo, ha fatto la sconvolgente scoperta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Il medico legale che ha eseguito gli accertamenti ha confermato l’ipotesi. Non sarebbero stati trovati biglietti o messaggi di addio.