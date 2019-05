Imprenditore operante nel mercato attrezzature trasferimento liquidi porta dipendenti in vacanza nel Fucino

Ortucchio. Giovanni Menon, titolare della ditta Raasm (operante nel mercato delle attrezzature per il trasferimento dei liquidi) con sede a San Zeno in provincia di Vicenza, e da sempre attratto dalle bellezze della nostra terra, ha deciso di portare 54 dei suoi collaboratori in vacanza nella Marsica.

La sua passione è nata quando è venuto a conoscenza del lago del Fucino e della sua storia, dal primo prosciugamento voluto dall’imperatore Claudio, fino al lavoro ingegneristico finanziato da Alessandro Torlonia. Arrivato in Abruzzo e rimasto affascinato dalle bellezze del territorio: paesaggio, cucina e non ultimo ospitalità dei cittadini, Giovanni Menon ha deciso di far conoscere anche ai dipendenti della sua industria una realtà e una cultura diversa dalla loro.

Nel tour, la scelta è ricaduta sul castello lacustre di Ortucchio, ultimo baluardo di un passato ormai dimenticato. La visita è stata curata dai ragazzi della pro loco di Ortigia, alla presenza del sindaco Raffaele Favoriti e del vice sindaco Guido Taglieri.