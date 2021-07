Implacabili Briganti d’Abruzzo: ottimi piazzamenti al circuito internazionale Xterra

Scanno. Gli irrefrenabili Briganti d’Abruzzo hanno partecipato, ottenendo ottimi risultati alla competizione Xterra.

“Xterra è un circuito mondiale di cross triathlon, la tappa italiana di Scanno è certamente la più singolare”, scrivono i Briganti, “è la gara che ha costruito la sua reputazione come una delle più difficili in Europa: dopo il nuoto nel mitico lago a forma di cuore, si prosegue con salite ripide e lunghe fino a raggiungere le piste da sci, in cima alle montagne, e poi con gli impegnativi percorsi in discesa, sia sulla bici che nella frazione run, che riconducono gli atleti sulle rive del lago per ricevere la sudatissima medaglia di finisher. XTerra e Briganti d’Abruzzo Triathlon è un binomio perfetto, oramai consolidato da lustri, reso ancor più forte dall’amicizia con il Patron Alex Miconi che non ci stancheremo mai di ringraziare per come ogni anno sa accoglierci. Per la durezza, l’assonanza con il nostro territorio e con la denominazione del nostro Team, XTerra “Lake Scanno” è indubbiamente l’evento che meglio rappresenta lo spirito brigantesco. Infatti i nostri ragazzi hanno risposto in massa: sono stati ben 24 i Brigantacci in gara!”