Impianto irriguo Fucino, Fina torna all’attacco con Imprudente: “Oggi scadenza, a che punto è il progetto?”

L’Aquila. “Dopo il preoccupante silenzio seguito alle sollecitazioni di qualche giorno fa, torniamo a chiedere all’assessore Imprudente notizie sull’impianto irriguo del Fucino, opera fondamentale per l’economia della Marsica, le risorse per la cui realizzazione sono state sottratte da questa amministrazione regionale e mai recuperate. Oggi scade il termine per farlo presentando il progetto per il Contratto istituzionale di sviluppo ‘Acqua Bene Comune’, che era stato indicato come strada maestra per riavere i fondi”.