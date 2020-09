Impianto irrigazione Fucino, Fedele (M5S): i fondi sono stati toccati e la Regione continua a rinviare

Risultato? I fondi sono stati toccati. Questa è la credibilità della Lega”. Un attacco diretto quello che Giorgio Fedele, consigliere regionale M5S, ha rivolto al governo regionale per il futuro dell’impianto di irrigazione che dovrebbe entrare in azione su tutto il Fucino.

