Impianto di compostaggio ad Aielli, mercoledì la benedizione con il vescovo Santoro

Aielli. Mercoledì 23 giugno a partire dalle ore 10.30 avrà luogo, in località la Stanga ad Aielli, la cerimonia

inaugurale del primo lotto di ampliamento dell’impianto di Compostaggio della società partecipata Aciam.

I lavori di ampliamento, partiti a settembre 2019, si sono svolti all’interno di un’area di circa 50.000 mq ed

hanno riguardato principalmente la linea del rifiuto differenziato organico per la produzione di compost di

qualità, potenziando la capacità di recupero dell’impianto dalle attuali 25.000 tonnellate autorizzate, alle

58.500 tonnellate del nuovo impianto.

Le nuove dotazioni impiantistiche fanno attendere anche un ulteriore miglioramento delle performance

qualitative di prodotto, senza però abbandonare l’attenzione alla qualità delle raccolte differenziate sui

territori urbani.

L’impianto produce un compost di qualità impiegato come fertilizzante in agricoltura in ottemperanza ai

principi di economia Circolare dell’UE che prevedono l’indifferibile riduzione delle emissioni della CO2 in

atmosfera.

Inoltre con il secondo lotto del progetto di ampliamento, in fase di appalto, che prevede l’installazione di un

biodigestore anaerobico e di un impianto di upgrade del biogas, verrà raggiunto un altro importante

obiettivo: la produzione di biometano dai rifiuti, vera e propria risorsa energetica da fonte rinnovabile.

Aciam S.p.A. si pone ancora una volta in primo piano nel panorama regionale come operatore attento e

sensibile alle problematiche ambientali, nonché ai nuovi obiettivi del Ministero per la Transizione

Ecologica e della Green Economy.

Alla presentazione del progetto interverranno: la Presidente di ACIAM S.p.A. Anna Maria Taccone,

l’Amministratore Delegato Alberto Torelli, il Presidente di Tekneko Srl Umberto Di Carlo e il Sindaco di Aielli

Enzo Di Natale.

Sarà presente alla cerimonia inaugurale il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, mentre la

benedizione delle opere e dei macchinari sarà affidata al vescovo dei Marsi Sua Eccellenza Pietro Santoro.